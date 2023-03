Business news: Colombia, a gennaio valore esportazioni in calo del 2,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio le esportazioni dalla Colombia hanno fruttato 3,69 miliardi di dollari, un calo del 2,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Dane). Il dato è principalmente legato al calo delle esportazioni di combustibile e prodotti dell'industria estrattiva, "responsabili" del 54,6 per cento del totale delle vendite oltre confine: si parla di un fatturato di 2,01 miliardi di dollari, in calo del 4,5 per cento su anno. Solo di greggio, sono stati esportati 11,3 miliardi di barili, lil 17,4 per cento in meno su anno. Praticamente stabile (+0,1 per cento) il valore delle esportazioni manifatturiere, con 691 milioni di dollari, mentre il calo delle vendite (924,8 per cento su anno) di vari prodotti del caffè, è causa del -9,9 per cento registrato nel comparto agroalimentare. (Res)