Business news: Messico, a febbraio indice fiducia dei consumatori in crescita dell'1,7 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio la fiducia dei consumatori del Messico è cresciuta di 0,5 punti percentuali rispetto a gennaio, e di 1,7 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). L'indice di fiducia più alto, 56,1, è sulla possibilità che entro i prossimi 12 mesi la situazione economica dei membri della famiglia sia migliore di quella attuale. Un dato però in calo di 0,9 per cento su mese e dello 0,7 per cento su anno. Migliora nettamente la percezione dei consumatori messicani di poter comparare un mobile o un elettrodomestico: un incremento del 2,5 per cento su mese del 4,7 per cento rispetto a febbraio 2022. Un'ipotesi che continua però ad essere quella che minor fiducia ispira, con l'indice al minor livello, il 29,3. (Res)