Business news: Americhe, Messico autorizza importazione carne bovina prodotta in Brasile

- Le autorità del Messico hanno autorizzato, a partire da questa settimana, l'importazione di carne bovina dal Brasile. La decisione arriva a 12 anni di distanza dalla prima richiesta di autorizzazione all'esportazione presentata da Brasilia. Il governo messicano ha pubblicato i requisiti zoosanitari per l'acquisto di carne brasiliana, considerato l'ultimo passo prima dell'autorizzazione. In particolare sono stati autorizzati a esportare animali vivi 34 stabilimenti nello stato di Santa Catarina, territorio riconosciuto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie) come zona libera da afta epizootica. Gli stabilimenti di altri 14 stati potranno esportare carne fresca e disossata. L'autorizzazione all'export di carne bovina arriva un mese dopo una analoga decisione delle autorità messicane relativamente all'importazione di carne suina dal Brasile. Secondo il ministero dell'Agricoltura e dell'allevamento brasiliano, l'apertura del mercato messicano rappresenta un'opportunità storica per le relazioni commerciali tra i due Paesi, grazie all'espansione dei mercati per i prodotti brasiliani favorisce la ripresa della produzione di bestiame. (Res)