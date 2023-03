Business news: Cile, inflazione a -0,1 per cento su mese a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Cile ha segnato a febbraio -0,1 per cento su mese. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica (Ine). Dall’inizio dell’anno l’indice ha accumulato un incremento dello 0,7 per cento, mentre su anno l’inflazione si attesta all’11,9 per cento. Questa settimana il ministro delle Finanze, Mario Marcel, ha affermato che nel corso di quest'anno l'evoluzione dell'inflazione sarà "sostanzialmente al ribasso". (Res)