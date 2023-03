Business news: Argentina, da Banca di sviluppo America Latina 840 milioni di dollari per gasdotto Vaca Muerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di sviluppo dell'America latina (Caf) ha concesso 840 milioni di dollari in favore dell'Argentina, fondi destinati a sostenere la costruzione del secondo segmento del gasdotto Nestor Kirchner. "Uno stanziamento molto importante per l'Argentina", ha detto il ministro dell'Economia, Sergio Massa, celebrando la firma dell'accordo apposta martedì in Cile, in una riunione con i vertici della Caf. Si tratta di una infrastruttura strategica per l'economia argentina, cruciale per sfruttare le potenzialità del bacino gasifero e petrolifero di Vaca Muerta. "Oggi ha un carattere nazionale e può trasformarsi in un bene multilaterale, che ci permette di portare gas attraverso la Bolivia, in una alleanza strategica", ha aggiunto Massa segnalando che i Paesi in via di sviluppo "quando ganno risorse da mettere a regime possono lavorare assieme". (Res)