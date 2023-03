Business news: Americhe, Messico si consolida primo socio commerciale Usa, Cina ancora in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico si consolida come il primo socio commerciale degli Stati Uniti. A gennaio, fa sapere l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America (Census), il volume degli scambi è stato pari a 63,936 miliardi di dollari, un aumento del 12,3 per cento su anno. Il Messico supera il Canada, i cui scambi - pur cresciuti dell'8,8 per cento su anno - non superano quota 61,8 miliardi di dollari. Ancora in calo invece il volume di scambi con la Cina: 51,3 miliardi di dollari, -13,5 per cento rispetto a gennaio 2022. A gennaio il valore delle esportazioni del Messico negli Stati Uniti ha toccato la quota record di 36,98 miliardi di dollari, in aumento dell'11, per cento su anno. Si tratta del 23esimo mese di fila che il valore assoluto di merci messicane dirette negli Stati Uniti risulta in crescita, e del secondo miglior inizio anno, dopo la crescita del 14,5 per cento registrata nel 2022. In aumento del 13,8 per cento su anno anche il valore delle importazioni messicane dagli Usa, arrivate alla cifra - anche in questo caso record - di 26,95 miliardi di dollari. Dati che configurano un attivo commerciale per il Messico pari a 10,04 miliardi di dollari, valore mai toccato prima per un mese di gennaio. (Res)