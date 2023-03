Corea del Nord: collaudato il lancio di missili da crociera da sottomarini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la Corea del Nord ha rivolto un nuovo avvertimento agli Stati Uniti e ai loro principali alleati regionali, Corea del Sud e Giappone, affermando che intercettare e abbattere un missile del Nord durante uno dei test di lancio effettuati dal Paese verso il Pacifico costituirebbe "una chiara dichiarazione di guerra". La sorella del leader della Corea del Nord Kim Jong-un, Kim Yo Jong, ha minacciato "gravi conseguenze" in risposta al vasto programma annuale di esercitazioni congiunte che Stati Uniti e Corea del Sud condurranno questa settimana. Pyongyang - ha dichiarato la sorella del leader nordcoreano - monitora con attenzione "le incessanti attività militari delle forze Usa" e "dell'esercito fantoccio" sudcoreano. La Corea del Nord "è pronta ad assumere azioni appropriate, rapide e schiaccianti in qualunque momento, sulla base delle nostre valutazioni". Nelle scorse settimane Kim Yo-jong aveva già minacciato la trasformazione dell'Oceano Pacifico in un "poligono di tiro" in risposta alle esercitazioni congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud; secondo la stampa sudcoreana, alcuni analisti temono che il Nord possa rispondere alle prossime manovre congiunte con nuove provocazioni, incluso un collaudo di veicoli di rientro atmosferico per le testate nucleari. (segue) (Git)