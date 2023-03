Islam: rappresentanti comunità musulmane d'Europa lanciano a Londra messaggio per dialogo interreligioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato lanciato oggi da Londra un nuovo forte messaggio per potenziare il dialogo e l’integrazione delle comunità musulmane che vivono in Europa e per affrontare, insieme alle altre comunità di fede e alle istituzioni, le sfide del momento. Il segretario generale della Lega musulmana mondiale (World Muslim League, Wml), Muhammad bin Abdul Karim bin Abdulaziz Al Issa, ha concluso la conferenza, durata due giorni, alla quale hanno partecipato oltre trecento esponenti delle comunità e anche rappresentanti politici e di altre religioni dei Paesi partecipanti, con un diretto richiamo ai principi della “Carta della Mecca” firmata il 19 maggio del 2019 da 1.200 ulema provenienti da 139 Paesi che sottolinea “i valori islamici della tolleranza, della pace e della convivenza” in nome della “fratellanza umana” e che condanna ogni violenza e strumentalizzazione della religione. Ieri, Al Issa ha incontrato re Carlo III a Buckingham Palace e l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, a Lambeth Palace. (segue) (Res)