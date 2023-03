Islam: rappresentanti comunità musulmane d'Europa lanciano a Londra messaggio per dialogo interreligioso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dal titolo “Comunità, solidarietà e un futuro umano condiviso sotto la Carta della Mecca” ha preso il via ieri ed è stata aperta dal leader musulmano britannico Sir Iqbal Sacranie, che ha servito come segretario generale fondatore del Consiglio musulmano del Regno Unito fino a giugno 2006. Durante il suo discorso di benvenuto, Sacranie ha esortato i delegati a discutere di ciò che sta accadendo nelle loro comunità. La maggior parte della giornata è stata trascorsa nella sala conferenze di un hotel di Mayfair con delegati provenienti da tutta Europa e dal Regno Unito che hanno discusso dei problemi e delle sfide affrontate dai membri della comunità musulmana, compresi i giovani e le donne. Proprio al tema sull’emancipazione femminile è stata dedicata una sessione speciale che ha identificato le donne e le ragazze come ancora bisognose di sostegno, nonostante una serie di esempi positivi, come quello della baronessa Sayeeda Warsi, la prima donna musulmana a servire nel gabinetto di un primo ministro. L'avvocato, politico e membro della Camera dei Lord britannico è stata co-presidente del Partito conservatore dal 2010 al 2012. La giornata di ieri è stata chiusa dall’intervento del rettore della Grande Moschea di Parigi, Chems Eddine Hafiz, il quale ha raccontato i problemi che sta affrontando la popolazione francese di religione musulmana nella Francia “secolarizzata”, sottolineando il clima di divisione tra religioni e ateismo che si vive ormai nel Paese. (segue) (Res)