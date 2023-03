Islam: rappresentanti comunità musulmane d'Europa lanciano a Londra messaggio per dialogo interreligioso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato finale diramato al termine dell’evento i partecipanti hanno indicato quattro punti su cui lavorare in futuro volti a mettere in pratica i principi della Carta della Mecca. Nel primo punto hanno sottolineato la necessità di promuovere la solidarietà accettando le differenze di fede e cultura, riconoscendo che “la diversità fa parte di ciò che ci rende più forti come comunità globale e sforzarci di creare un'atmosfera di rispetto e comprensione reciproci”. Nel secondo punto, i rappresentanti religiosi che hanno partecipato all’incontro di Londra hanno sottolineato la necessità dell’unità per intraprendere azioni che “determineranno la forma del nostro futuro condiviso e costruire un mondo migliore che tutti vogliamo vedere per tutti”. (segue) (Res)