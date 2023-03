Israele-Italia: Tajani, presentati ad ambasciata Tel Aviv Ryder cup e Giro d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambasciata Italia a Tel Aviv il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha presentato la prossima Ryder Cup che si terrà a Roma e il Giro d’Italia 2023. La presentazione è avvenuta in occasione della visita in Israele del responsabile della Farnesina. “Due eventi che dimostrano la grande capacità organizzativa dell'Italia e che rafforzano la candidatura di Roma a Expo 2030”, ha affermato Tajani in una nota sul suo profilo Twitter, ringraziando il ministro della Cultura e dello Sport israeliano, Miki Zohar, per aver partecipato all’evento.(Res)