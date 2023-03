Business news: Costa Rica, a febbraio inflazione ancora in calo, +5,58 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'indice dei prezzi al consumo nella Costa Rica è cresciuto del 5,58 per cento su anno, il valore più basso da febbraio 2021, mese in cui l'indice è stato per l'ultima volta sotto il cinque per cento (4,91 per cento). Il dato, riportato dall'istituto nazionale di statistica (Inec), è ben sotto il 7,65 annuo registrato a febbraio e allunga a cinque mesi la striscia di decrementi su base annua. Su mese, i prezzi al consumatore sono calati dello 0,85 per cento, con un calo accumulato da inizio anno dello 0,69 per cento. Il 43 per cento dei 289 beni e servizi inseriti nel paniere è calato di prezzo, il 49 per cento è aumentato e l'8 per cento è rimasto invariato. I maggiori cali di prezzo si registrano nelle benzine, nei pomodori e nei pacchetti turistici. In crescita la telefonia mobile, gli affitti e l'educazione secondaria. (Res)