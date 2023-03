Business news: Energia, l'America Latina può aumentare capacità solare ed eolica di oltre il 460 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'America Latina ha il potenziale per aumentare la sua capacità di energia solare ed eolica su scala industriale di oltre il 460 per cento entro il 2030 se tutti i 319 gigawatt (Gw) di potenziali nuovi progetti nella regione entreranno in funzione. E’ quanto si legge in un nuovo rapporto dell’organizzazione non governativa Global Energy Monitor, di base negli Stati Uniti. Insieme alla capacità solare esistente, si legge, l'America Latina è sulla buona strada per raggiungere, e potenzialmente superare, gli obiettivi di energia rinnovabile per il 2030 dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea). In particolare, i primi cinque paesi della regione in termini di aumento della capacità solare ed eolica su scala industriale sono: Brasile (217 Gw); Cile (38 Gw); Colombia (37 Gw); Perù (10 Gw): Messico (7 Gw). (Res)