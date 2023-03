© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita dei due ministri, secondo Haxhitasim, è stata “molto significativa” e ha dimostrato “l’impulso dell’Italia per il Kosovo e i Balcani”. “Ora stiamo aprendo un altro capitolo, quello di una relazione ancora più approfondita per quanto riguarda anche il campo economico e gli scambi commerciali”, ha detto Haxhitasim annunciando un evento a Roma, l’11 maggio, con gli imprenditori kosovari per “promuovere tutto il potenziale che hanno”, e un business forum “che cercheremo di organizzare a Pristina” nei mesi successivi. “Ci tengo a ribadire che c’è ancora tanto spazio per informare gli italiani, ma anche tutte le imprese italiane, su questo nostro bellissimo Paese oltre l’Adriatico. Sul suo potenziale, la gioventù ma anche il potenziale di investimento e scambio commerciale, e vorrei coronare tutto questo anche con una collaborazione culturale più approfondita. Ovviamente noi abbiamo tanto da imparare dalle esperienze italiane, ma nel nostro piccolo abbiamo anche tanto da offrire”, ha concluso l’ambasciatrice Haxhitasim. (Res)