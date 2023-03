Serbia-Kosovo: fonti Ue, firma dell’accordo avvenga di pari passo con piano d’attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo e la Serbia devono firmare “come documenti inseparabili” la proposta europea per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina e il relativo piano di attuazione. Lo ha precisato un funzionario dell’Unione europea secondo quanto rilanciato dall’emittente radiofonica “Radio Free Europe”. "Avevamo due parti di un unico documento. La proposta e l'allegato per l’attuazione. Non ci sono state discussioni sulla proposta, perché le parti hanno convenuto che non ce n'era più bisogno. L'attenzione si è dunque concentrata sull'attuazione”, ha detto il funzionario aggiungendo che il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha proposto di firmare intanto il documento della proposta politica, ma l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha chiarito che Bruxelles “non prevedeva l'incontro in questo modo”. L'accordo, secondo Borrell, deve infatti includere anche l'allegato con le tempistiche per la sua attuazione. "Il documento, senza la parte attuativa, resta solo una dichiarazione politica. La discussione sull'attuazione è stata difficile e non siamo andati molto lontano. Non è un segreto che la questione dell'Associazione è stata la più difficile", ha concluso il funzionario.(Alt)