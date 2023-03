Serbia: Jovanovic (Dss) annuncia protesta alla vigilia di nuovo round negoziati su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della Serbia (Dss) ha annunciato che i rappresentanti dell'opposizione parlamentare organizzeranno una protesta a Belgrado il 17 marzo, "alla vigilia della partenza del presidente serbo Aleksandar Vucic per l'incontro nell'ambito del dialogo sul Kosovo", previsto a Ocrida, in Macedonia del Nord. "Andiamo verso questa decisione, in modo pianificato e a tappe, ma deciso. Vi aspettiamo a Belgrado il 17 marzo, per inviare un messaggio a Vucic prima di partire per la Macedonia del Nord", ha annunciato il leader del partito, Milos Jovanovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha annunciato che il prossimo incontro si terrà nella città di Ocrida, in Macedonia del Nord, "verso la fine del mese". Secondo alcuni media che si rifanno a fonti provenienti da funzionari europei la data sarà quella del 18 marzo. (Seb)