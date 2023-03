Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, a Bruxelles non è stato firmato nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito socialista serbo e ministro degli Esteri, Ivica Dacic, ha dichiarato che a Bruxelles "non è stato firmato nulla" e che quindi "non c'è bisogno" che l'Assemblea nazionale si riunisca di nuovo per discutere della proposta europea sul Kosovo. Dacic ha così risposto alla richiesta arrivata dai leader parlamentari di quattro partiti politici della destra serba, tra cui Dveri e Zavetnici, sulla necessità di un'ulteriore convocazione del Parlamento per discutere ancora sul documento europeo che riguarda la questione del Kosovo. (Seb)