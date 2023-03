Kosovo: da Consiglio Ue via libera a esenzione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha adottato la sua posizione in prima lettura sull'esenzione dal visto per i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dallo stesso Consiglio. Le nuove norme consentiranno ai titolari di passaporti kosovari di recarsi nell'Ue senza visto per un periodo di soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dall'obbligo di visto si applicherà a partire dalla data di entrata in funzione del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias) o, se precedente, dal primo gennaio 2024. Le nuove norme, dovranno adesso essere adottate dal Parlamento europeo prima di poter essere firmate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. "Il Kosovo ha compiuto grandi sforzi per migliorare la propria sicurezza e la gestione della migrazione e per allineare la propria politica dei visti a quella dell'Ue. Ci auguriamo che la nostra cooperazione in questi campi continui a essere fruttuosa", ha dichiarato la ministra svedese per la Migrazione, Maria Malmer Stenergard. (Beb)