Kosovo: Lista serba non partecipa a elezioni nei quattro comuni del nord

- La Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) ha annunciato che non parteciperà alle elezioni locali straordinarie previste in quattro comuni del nord del Kosovo poiché le richieste che hanno indotto il partito a lasciare le istituzioni del Kosovo "non sono state soddisfatte". Lo riporta l'emittente "N1", la quale aggiunge che nell'annuncio è stato confermato che la Commissione elettorale centrale del Kosovo ha informato la formazione politica che la registrazione per partecipare alla tornata è possibile da oggi al 18 marzo. Le elezioni locali a Mitrovica Nord, Zubin Potok, Leposavic e Zvecan sono previste per il 23 aprile, dopo che erano state precedentemente annunciate per il 18 dicembre dello scorso anno e rinviate all'ultimo minuto su richiesta dei rappresentanti della comunità internazionale. I quattro comuni sono dal 5 novembre senza sindaci, i quali si erano dimessi dall'incarico nell'ambito della decisione collettiva dei serbi nel nord del Kosovo di lasciare le istituzioni kosovare. L'atto di protesta era scaturito dalle decisioni del governo di Pristina sulla reimmatricolazione obbligatoria dei veicoli con targa serba nel nord del Kosovo, oltre che a causa del licenziamento del comandante serbo della polizia del nord del Kosovo Nenad Djuric. (Seb)