Migranti: Tajani, in ogni iniziativa internazionale dell’Italia si pone accento su questione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è iniziativa internazionale dell’Italia nella quale non si ponga accento sulla questione migratoria. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella conferenza stampa organizzata a Cutro (Calabria) al termine del Consiglio dei ministri. Tajani ha osservato che il tema non riguarda solo la regione del Mediterraneo ma anche la cosiddetta “rotta balcanica”, dove vi è una situazione complicata, ricordato gli sforzi dell’Italia per risolvere in modo pacifico la recente crisi tra Serbia e Kosovo. “Domani sarò in Bosnia con il ministro Esteri austriaco (Alexander Schallenberg) per cercare di lavorare per la stabilità”, ha affermato Tajani. “La settimana prossima andrò in Israele e Cisgiordania per affrontare anche qui la situazione migratoria, lo faremo in Egitto e poi saremo in Slovenia e Croazia, Paesi della rotta balcanica che soffrono anche loro lo stesso problema, cercando di avere un’azione coesa e congiunta”, ha aggiunto. (Res)