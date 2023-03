Egitto: governo avvia procedure per quotazione in borsa due società affiliate alle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha avviato le procedure per la quotazione in Borsa delle società petrolifera Wataniya e la società idrica Safi entrambe affiliate alle Forze armate egiziane. Lo ha annunciato il portavoce del governo egiziano in una nota. “Il processo di quotazione delle società in borsa mira ad attrarre investitori del settore privato locale o straniero”, ha dichiarato il portavoce del governo, l'ambasciatore Nader Saad. Il governo ha anche annunciato l'offerta di altre quattro grandi società attraverso banche di investimento internazionali, ha aggiunto Saad, senza rivelare il nome delle compagnie interessate.(Cae)