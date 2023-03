Business news: Messico-Usa, Lopez Obrador, pronti a difendere no a mais transgenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha ribadito che il governo è pronto a difendere anche dinanzi agli arbitrati internazionali i veti posti all'uso del mais transgenico. Un caso sul quale gli Stati Uniti hanno avviato ieri il meccanismo di consultazioni previsto dal nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). "Abbiamo ancora un mese e, se non ce'è intesa, ricorreremo al panel di soluzione delle controversie", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Si tratta di un affare per noi molto importante, relativo alla salute del nostro popolo", ha aggiunto. Ricevendo la richiesta di avviare le consultazioni, il ministero dell'Economia del Messico ha detto che avrà modo di mostrare "con dati e prove" che non c'è stata violazione dell'accordo anche perché, ha sottolineato Lopez Obrador, "nessun trattato al mondo permette l'acquisto di prodotti dannosi per la salute". (Res)