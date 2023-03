Business news: Venezuela, Osservatorio finanza, a febbraio inflazione su anno al 537,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'inflazione in Venezuela è cresciuta del 20,2 per cento su mese, attestandosi a un ritmo annuale del 537,7 per cento. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, descrivendo un'ulteriore accelerazione rispetto al valore, già alto, di gennaio (+440 per cento su anno). Secondo l'Ovf, che ha iniziato a produrre dati in assenza di informazioni organiche della Banca centrale del Venezuela, le autorità monetarie e fiscali "appaiono procedere senza direzione e strumenti" per contenere la corsa dei prezzi. Una dinamica aggravata dal fatto che "dal marzo del 2022 non si registrano aumenti di salario nel settore pubblico", si legge nella nota. (Res)