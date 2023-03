Business news: Brasile, export carne bovina in calo del 16 per cento dopo embargo Cina per 'mucca pazza'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni brasiliane di carne bovina hanno registrato un calo significativo a febbraio 2023 a causa dell'embargo stabilito dalle autorità di Cina, Giordania, Iran, Thailandia e Russia, a seguito della denuncia di un caso di 'mucca pazza' su un capo di bestiame di un allevamento nello stato di Parà, risalente allo scorso 22 febbraio. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dei produttori (Abrafrigo) secondo cui il mese scorso ha esportato 152.300 tonnellate di carne bovina, in calo del 16 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le entrate hanno totalizzato 695,2 milioni di dollari, in calo del 29 per cento su anno. (Res)