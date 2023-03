Ucraina: ministro Tajani, si lavori per soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione dell’Italia sulla guerra in Ucraina è chiara: “vogliamo la pace”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a Tel Aviv nell’ambito della sua visita in Israele. Il responsabile della Farnesina, parlando durante un punto stampa organizzato nell’ambasciata d’Italia a Tel Aviv, ha dichiarato che il tema della guerra in Ucraina è stato uno di quelli affrontati nel corso dell'incontro avvenuto oggi pomeriggio con il presidente israeliano, Isaac Herzog. "La nostra posizione è chiara, vogliamo la pace" e "se Israele può fare qualcosa per rafforzare un'azione diplomatica è bene che lo faccia. Avrà il sostegno completo dell'Italia", ha dichiarato Tajani. "Noi siamo per una pace giusta che significa indipendenza dell'Ucraina. Non può esserci pace con la resa dell'Ucraina, ma vogliamo la pace quindi lavoriamo intensamente perché ci sia una soluzione diplomatica" e per "preparare la ricostruzione di un Paese che è candidato a far parte dell'Unione Europea, che sarà parte del mercato interno”, ha dichiarato il ministro. “Il 26 aprile ci sarà un grande evento a Roma dove cominceremo a illustrare e coordinare il lavoro delle imprese italiane che potranno essere protagoniste della ricostruzione dell'Ucraina", ha aggiunto Tajani.(Res)