- ROMA CAPITALE- L'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'evento 'Scuola Aperta' in Terzo Municipio. IC. Piaget Majorana, piazza Minucciano 33 (Ore 16)- L'Assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari opportunità e Attività produttive, Monica Lucarelli, interviene all'inaugurazione del Centro Antiviolenza in V municipio. Via Le Petit 176 (Ore 16:30) (segue) (Rer)