Business news: Bolivia, Arce partecipa a posa prima pietra impianto di produzione di biodesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha partecipato alla cerimonia della posa della prima pietra relativa alla costruzione di un impianto di raffinazione per la produzione di biodiesel "Heroes de Senkata" nella città di El Alto. "Oggi è un giorno importante, oggi facciamo un salto di qualità nella città di El Alto, perché poniamo la prima pietra per costruire l'impianto di biodiesel e derivati che favorirà lo sviluppo di questo popolo in difficoltà", ha detto Arce durante la cerimonia di inizio lavori. "Questa opera genererà posti di lavoro, stabilità economica e permetterà di ridurre le importazioni di carburanti", ha continuato il capo dello Stato. Nella fase operativa l'unità genererà 500 posti di lavoro diretti e 860 nell'indotto. L'investimento complessivo previsto è di 36,8 milioni di euro. (Res)