Business news: Colombia-Panama, concordata agenda per costruzione linea elettrica di 500 chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Colombia e Panama, attraverso i rispettivi ministeri dell’Energia, hanno concordato l'agenda per costruire una linea elettrica di 500 chilometri, che consentirà al l’interconnessione tra i due Paesi. “Con la transizione energetica garantiamo giustizia sociale e ambientale, non solo in Colombia ma in America Latina. Questo progetto ci consente di avanzare nel consolidamento delle alleanze tra Paesi per distribuire energia rinnovabile, conoscenza e nuove tecnologie. Inoltre, consentirà di diversificare la matrice di generazione, per affrontare le sfide generate dai cambiamenti climatici", ha affermato Irene Velez, ministra dell'Energia della Colombia, secondo quanto riferisce un comunicato del governo colombiano diramato dopo l’incontro con la controparte panamense, Jorge Rivera Staff. "Con queste sessioni si conferma l'impegno di entrambi i Paesi per far progredire e rafforzare l'interconnessione elettrica a beneficio non solo di Panama e Colombia, ma dell'intera regione, avendo le energie rinnovabili come principale fonte di energia”; ha detto per parte sua il ministro panamense. Il progetto include una linea di 500 chilometri, realizzata in tre sezioni, per collegare la sottostazione di Cerro Matoso (Cordoba, Colombia) con la sottostazione di Panama II (Provincia di Panama). (Res)