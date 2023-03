Business news: Brasile, Petrobras avvia studio fattibilità su sette campi energia eolica offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale del Brasile Petrobras ha avviato lo studio di fattibilità relativo a sette progetti di generazione di energia eolica offshore al largo della costa del Paese. Lo ha detto il presidente della società, Jean Paul Prates, annunciando che l'analisi sarà condotta in collaborazione con la compagnia energetica norvegese Equinor. "L'accordo aprirà la strada a una nuova frontiera dell'energia pulita e rinnovabile in Brasile, sfruttando il notevole potenziale eolico offshore del nostro Paese e stimolando la nostra traiettoria verso la transizione energetica", ha dichiarato Prates ad "Agencia Brasil". "Siamo felici di espandere la nostra collaborazione nel campo delle energie rinnovabili, consentendo un'ampia fornitura di energia in Brasile. Insieme, siamo attivamente impegnati a contribuire alla realizzazione dell'energia eolica offshore e alla transizione energetica del Brasile, creando le condizioni iniziali necessarie affinché l'energia rinnovabile si sviluppi in modo sostenibile", ha affermato l'amministratore delegato di Equinor, Anders Opedal. (Res)