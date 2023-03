Israele: Tajani, il Paese è una grande democrazia e troverà accordo su riforma giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano non ha alcun diritto di giudicare il dibattito interno a Israele per quanto riguarda la riforma della giustizia. Tuttavia, "Israele è una grande democrazia, siamo assolutamente convinti che alla Knesset (parlamento israeliano) si possa raggiungere un accordo tra le parti come accade in tutte le democrazie". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a Tel Aviv nell’ambito della sua visita in Israele. "Sono convinto - ha ribadito - che in parlamento si troverà una soluzione anche grazie all'impegno del presidente" Isaac Herzog.(Res)