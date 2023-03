Algeria-Ue: Alto rappresentante Borrell ricevuto da premier Benabderrahmane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, è stato ricevuto questa sera ad Algeri dal premier, Aymen Benabderrahmane, nell’ambito della sua prima visita nel Paese nordafricano. “Il rafforzamento del nostro partenariato è stato al centro della nostra discussione con un grande potenziale in molti settori tra cui l'energia, il commercio, la sicurezza regionale e il clima e l'ambiente”, ha dichiarato Borrell in una nota sul suo profilo Twitter al termine dell’incontro con il primo ministro algerino. Nella sua visita in Algeria Borrell incontrerà anche il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, e il ministro degli Affari esteri, Ramtane Lamamra. Secondo quanto riferisce il Seae, la visita rappresenta “l'occasione per discussioni approfondite per consolidare ed espandere il partenariato tra l'Unione europea e l'Algeria”. L'Alto rappresentante esplorerà inoltre i settori di reciproco interesse coperti dall'accordo di associazione Ue-Algeria, con l'obiettivo di rilanciare o rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione. Gli incontri consentiranno inoltre di discutere questioni regionali e internazionali, in particolare la situazione nel Sahel e le sfide comuni nell'attuale contesto globale a seguito della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina.(Ala)