Business news: Argentina, produzione di petrolio in aumento dello 0,7 per cento a gennaio

- La produzione di petrolio in Argentina ha raggiunto a gennaio i 626.600 barili al giorno, equivalente a un aumento dello 0,7 per cento rispetto al mese di dicembre e del 9,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il risultato, riferisce l’agenzia di stampa “Telam”, si deve soprattutto al forte aumento della produzione nel bacino petrolifero e gasifero di Vaca Muerta. Si tratta del maggior volume di produzione dal 2008. In particolare, i pozzi non convenzionali hanno coperto il 45 per cento della produzione di petrolio e il 39 per cento della produzione di gas. (Res)