Colombia: forze armate scoprono 3 sommergibili usati dalle Farc per trasportare cocaina

- Le autorità militari di Bogotà hanno scoperto tre sommergibili utilizzati dai guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) per il trasporto di cocaina. L’operazione, ha fatto sapere l’esercito in un comunicato, è stata condotta nelle aree rurali dei distretti di La Tola, Tumaco e Mosquera, nel sud-ovest del Paese. Qui sono stati trovati tre sommergibili di 23 metri di lunghezza, ciascuno in grado di trasportare tra le quattro e le sei tonnellate di cocaina cloridrato verso l’estero. I militari hanno sequestrato le tre imbarcazioni, che saranno distrutte. L’operazione “colpisce i gruppi armati di Nariño riducendone la capacità di finanziare le proprie attività illegali”, si legge nel comunicato.(Vec)