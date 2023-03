Imprese: Leonardo, tappa in Israele per roadshow del programma "Business Innovation Factory" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda edizione di Bif che, all’interno dell’ecosistema dell’innovazione italiano ha saputo distinguersi come centro d’eccellenza per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche ad alto potenziale, è parte del percorso triennale dell’acceleratore che punta a selezionare fino a dieci startup all’anno, per un totale di trenta, in grado di sviluppare soluzioni innovative per contribuire ad ampliare l’offerta di servizi digitali di Leonardo. La nascita dell’acceleratore si inserisce nell’approccio di Leonardo all’innovazione che si fonda, come indicato dal piano strategico di crescita “Be Tomorrow 2030”, su interazione e collaborazione tra diversi attori, interni ed esterni, per favorire la condivisione di idee e conoscenze, alimentando opportunità di sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Alla prima edizione di Bif - focalizzata sui verticali “servitization” (processo per cui una azienda che produce e vende beni o prodotti trasforma questi ultimi in una vendita di servizi) e sistemi autonomi - hanno partecipato oltre 170 candidati, dei quali il 41 per cento provenienti dall'estero. L’analisi dei progetti da parte del team di Leonardo e di LVenture Group ha portato alla definizione di una short list composta da venti startup, all’interno della quale sono state scelte le dieci migliori startup ammesse al primo programma di accelerazione di Bif, durato cinque mesi e concluso, nell’ottobre 2022, con il demo day di presentazione dei risultati ottenuti dai titolari di startup. (Res)