- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNELa presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, partecipa alla cerimonia di consegna dell'edizione 2022 del premio di laurea in memoria di Giovanni Marra.Palazzo Marino, Sala dell'Orologio, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste per la XXVIII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 14)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all'evento "Milano-Cortina, analisi delle conversazioni Social sui Giochi Olimpici Invernali". Intervengono, tra gli altri: il ministro dello sport Andrea Abodi, il ministro del turismo, Daniela Santanché e l'assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del Comune di Milano, Martina RivaBlindarte Via Palermo, 11 (ore 18:30)VARIEL'astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti incontra docenti e studenti delle scuole primarie e secondarie che hanno partecipato alle attività educative promosse dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per la missione Minerva.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore, 21 (ore 10:30)Presentazione de "Il Laboratorio Esg per le imprese del territorio" organizzato da Intesa Sanpaolo.Cariplo Factory, via Bergognone, 34 (ore 10:30)(Rem)