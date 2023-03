Israele-Italia: Tajani, aumentare investimenti e puntare su start up dando fiducia ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare gli investimenti e puntare sulle start up, dando fiducia ai giovani, per creare lavoro. Lo ha dichiarato sul suo profilo Twitter il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al termine del roadshow del programma Business Innovation Factory (Bif) di Leonardo organizzato oggi a Tel Aviv, in Israele, e a cui ha preso parte anche il ministro israeliano dell'Innovazione, Scienza e Tecnologia, Ofir Akunis. “Industria, scienza, tecnologia, innovazione. Settori nei quali rafforziamo la cooperazione strategica con Israele. Aumentare gli investimenti e puntare sulle start up, dando fiducia ai giovani, per creare lavoro. La partnership tra Leonardo ed i centri israeliani ne è una testimonianza”, ha dichiarato Tajani.(Res)