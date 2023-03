Medio Oriente: Emirati ritirano offerta per ospitare riunione Fmi nel 2026 in favore del Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita, Bahrein, Egitto ed Emirati all'inizio del 2021 hanno posto fine a un embargo di 3 anni e mezzo nei confronti del Qatar, ma in questi due anni, il governo di Abu Dhabi è stato restio a dare il via a un completo rilancio delle relazioni, rispetto al suo partner saudita. Nel novembre del 2022, gli Emirati hanno dato un segnale di voler intraprendere un percorso di normalizzazione e di rilancio delle relazioni bilaterali, come dimostrato dalla visita in Qatar del presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan in occasione dei Mondiali di calcio disputati a Doha. Bahrein e Qatar il mese scorso hanno tenuto il primo round di colloqui bilaterali volti a ripristinare le relazioni. Abu Dhabi, come Manama, non ha ancora nominato un inviato a Doha, ma ha ristabilito i collegamenti aerei e commerciali con il Qatar. (Res)