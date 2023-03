Business news: Brasile, commissione approva semina e commercializzazione grano transgenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione tecnica nazionale per la biosicurezza del Brasile (CTNBio) ha approvato la semina e la commercializzazione nel Paese di grano transgenico resistente alla siccità. La coltivazione è stata sviluppata dalla società argentina Bioceres e la richiesta di semina è stata presentata dalla partner brasiliana, Tropical Melhoramento e Genetica. Questa settimana Bioceres ha annunciato che i test in Argentina hanno dimostrato che la varietà HB4 ha avuto rese fino al 40 per cento superiori nel raccolto 2022/23. (Res)