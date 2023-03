Energia: ministro Esteri Tajani, Italia sia snodo energetico d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia aspira a essere "l'hub energetico di tutta l'Europa". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a Tel Aviv dove si trova in visita. "Abbiamo un progetto di cui parlerò domani con il primo ministro (Benjamin) Netanyahu", ha aggiunto il ministro nel punto stampa organizzato nell’ambasciata d’Italia a Tel Aviv. “La questione energetica è per noi di primaria importanza perché siamo il secondo paese più industrializzato dell'Unione Europea e la questione del costo dell'energia è fondamentale anche per sconfiggere l'inflazione. L'inflazione si sconfigge abbattendo il costo del gas, non aumentando il costo del denaro", ha dichiarato Tajani.(Res)