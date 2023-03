© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo davvero praticare una leadership femminista, plurale, inclusiva perché sappiamo che non ci serve avere donne in posizione di leadership se non si spendono per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in conclusione dell’Assemblea nazionale del Pd al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. (Rin)