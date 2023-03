Iran-Usa: portavoce dipartimento di Stato, nessun imminente accordo con Teheran su scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti respingono le affermazioni del ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, in merito a un imminente accordo di scambio di prigionieri come una "crudele menzogna". In una nota, il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price definisce i commenti "un'altra menzogna particolarmente crudele che non fa che aumentare la sofferenza delle loro famiglie". "Stiamo lavorando senza sosta per garantire il rilascio dei tre americani detenuti ingiustamente in Iran", ha dichiarato Price. "Non ci fermeremo finché non si riuniranno ai loro cari", ha aggiunto. Anche una dichiarazione separata del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca definisce "false" le osservazioni. "Sfortunatamente, i funzionari iraniani non esiteranno a inventare le cose, e l'ultima crudele affermazione causerà più dolore alle famiglie di Siamak Namazi, Emad Shargi e Morad Tahbaz", si legge nella nota del Consiglio di sicurezza nazionale. In un’intervista rilasciata oggi all’agenzia di stampa “Mehr”, il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto un accordo sulla questione dello scambio di prigionieri nei giorni scorsi, se tutto andrà bene da parte statunitense, nei prossimi giorni si farà”.(Was)