- Se Meloni vuole sostenere le donne, serve “un congedo paritario retribuito di almeno tre mesi per entrambi i coniugi non trasferibile, perché questo aiuta l’occupazione femminile e redistribuisce il carico di cura”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in conclusione dell’Assemblea nazionale del Pd al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. (Rin)