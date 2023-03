Israele-Italia: rapporti bilaterali, Iran e Ucraina al centro incontro Tajani con presidente Herzog

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Italia e Israele, ma anche la minaccia rappresentante dall’Iran e la guerra in Ucraina sono stati i temi al centro del lungo incontro privato tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il presidente israeliano a Gerusalemme in occasione della missione del responsabile della Farnesina nello Stato ebraico. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, i due hanno avuto un lungo colloquio privato presso la residenza presidenziale cui ha fatto seguito una sessione congiunta tra le due delegazioni, in cui sono state affrontate le principali questioni regionali. Tra i temi affrontati la questione iraniana – in particolare la minaccia della costruzione di ordigni nucleari - ma anche la guerra in Ucraina, i cui effetti si fanno sentire anche in Medio Oriente. Anche il tema della cooperazione in campo energetico è stato tra i temi trattati durante il colloquio e sarà tra gli argomenti al centro della visita di Tajani che giunge a pochi giorni dalla missione di tre giorni del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in Italia. Sempre secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, Herzog avrebbe manifestato apprezzamento per l'impegno dell'Italia nella missione Nazioni Unite Unifil nel Sud del Libano. (segue) (Res)