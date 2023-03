Milano: Malan (Fd'I), solidarietà a Frassinetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena solidarietà al sottosegretario Paola Frassinetti, "vittima di vili minacce da parte di estremisti di sinistra per voler rendere omaggio alla memoria di un ragazzo di 19 anni ucciso brutalmente solo per le sue idee, una morte che dovrebbe suscitare lo sdegno e la condanna di tutti, indipendentemente da quali fossero quelle idee". Lo scrive in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia. "Troppo spesso da sinistra ci si ricorda che la Costituzione garantisce la libertà di espressione solo quando questo riguarda se stessi, ma si trova una buona scusa, una etichetta infamante, per toglierla agli altri. Piena solidarietà dunque a Paola e profondo rispetto per la memoria di Sergio Ramelli, i cui assassini - di cui i gruppettari di oggi sono gli eredi politico-morali, se la cavarono con meno di dieci anni di carcere. Quando l'onorevole Frassinetti depositerà i fiori in memoria di Ramelli l'accompagneremo con il pensiero", conclude.(Rin)