Vaticano: i dieci anni di pontificato di Papa Francesco

- Piazza San Pietro deserta, la pioggia, le luci della sera, Papa Francesco a piedi raggiunge il Sagrato della Basilica Vaticana: è l’immagine più forte dei primi dieci anni del Pontificato di Bergoglio. Era il 27 marzo del 2020, in piena serrata per la crisi pandemica, il Santo Padre rivolge la sua preghiera al Signore e lo fa nel silenzio di una piazza che è l’icona di uno dei momenti più difficili della storia recente dell’umanità. "Non lasciarci in balia della tempesta", la supplica del Santo Padre che descrive il momento con parole forti: “Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante”. Un momento storico di 10 anni che hanno, in qualche maniera, inciso decisamente sulla vita della Chiesa. D’altra parte il 13 marzo del 2013, pochi minuti dopo la sua proclamazione, Bergoglio con poche parole indicò la strada che ha poi iniziato a percorrere, con parole che arrivavano al cuore della gente e che apparivano rivoluzionarie nella loro semplicità. Una semplicità racchiusa già nel nome scelto: Francesco. Il Poverello di Assisi che si sentì accolto dalla Chiesa, che abbracciava gli ultimi, che visse con poco. (segue) (Civ)