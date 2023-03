Vaticano: i dieci anni di pontificato di Papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vi chiedo di pregare il Signore perché mi benedica”, disse dalla Loggia della Basilica vaticana, una richiesta per ribaltare la prospettiva: quel “pregate per me” che è diventava formula fissa all’Angelus domenicale. Eppure l’elezione di Mario Bergoglio non appariva nella possibilità delle cose, lui stesso ha più volte spiegato di essere arrivato a Roma per il Conclave, con poche cose in valigia, certo di un immediato ritorno. Un Papa definito dai più come un "progressista" per sostituire un Pontefice "conservatore", peraltro divenuto emerito, più volte criticato per la rigidità della sua dottrina e per aver segnato solchi profondi con il mondo islamico o, per esempio, con tutta l’aerea Lgbt. Una presenza ingombrante quella di Benedetto XVI, con il quale i paragoni non sono mancati e con cui Bergoglio ha dovuto fare i conti a più riprese. Soprattutto per le strumentali finalità di tali paragoni, alimentati dai suoi detrattori, presenti fuori ma anche dentro le Mura Leonine. Critiche arrivate 24 ore dopo la sua elezione, per essersi presentato alla Loggia con la sola talare bianca, la Croce di ferro e senza la mantellina rossa che da tradizione indossano i Papi alla loro proclamazione. E continuate 20 giorni dopo quando, al carcere minorile di Castel del marmo, dove si era recato per la messa del Giovedì Santo, lavò i piedi a due ragazze, di cui una musulmana. A Francesco la forma non è mai piaciuta, anche se si è dovuto piegare quasi totalmente ad essa, cosciente che il ruolo richiede forma, che un Papa non può ignorare. Adeguarsi sì, ma non totalmente, ed ecco che il Pontefice continua a vivere a San Marta, a mangiare nel refettorio della Domus, molte volte in compagnia. L’età e gli acciacchi gli impediscono di portarsi da solo la sua borsa in pelle nera, così come lo abbiamo visto fare molto spesso all’inizio del suo Pontificato. (segue) (Civ)