Vaticano: i dieci anni di pontificato di Papa Francesco (3)

- I primi dieci anni di Papa Francesco sul soglio di Pietro possono essere sintetizzati attraverso le sue encicliche: Lumen fidei, pochi mesi dopo la sua elezione, Laudato si’ del 2015 e Fratelli tutti del 2020. Il Santo Padre ci dice che la fede non è un bene comune, qualcosa che non appartiene al singolo o a pochi, ma tutti, anche a chi non crede. Ma soprattutto spiega che la fede non è rigida, non sono regole da imporre. Un concetto più volte ribadito da Bergoglio che ha sempre sottolineato la necessità di una Chiesa che sia inclusiva: “non un insieme di idee e precetti da inculcare alla gente, ma una casa accogliente per tutti!”. Concetti ripresi con Fratelli tutti, l’enciclica post pandemia, con cui il Papa ha fatto emergere in maniera preponderante i concetti del dialogo, dell’amicizia, dell’accoglienza. Il dialogo tra le persone e i popoli, ma soprattutto l’amicizia e l’accoglienza del diverso. Una diversità che secondo Bergoglio arricchisce e non può escludere. (segue) (Civ)