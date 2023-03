Vaticano: i dieci anni di pontificato di Papa Francesco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una diversità declinata più volte, per includere e per fuggire quella che il Pontefice definisce “la cultura dello scarto”, che allontana i più fragili, ritenuti inutili alla società. Ma anche coloro che fanno fatica ad essere accettati come i gay: “essere omosessuali non è un crimine” ha sottolineato solo due mesi fa, “siamo tutti figli di Dio, e Dio ci ama come siamo e per la forza che ognuno di noi combatte per la propria dignità”, in linea con quel concetto di Chiesa che accoglie che ha segnato in maniera indelebile questi dieci anni di pontificato di Francesco. Un Papa attento all’evoluzione della società e al mutamento dei suoi equilibri, anche quelli climatici, finiti spesso al centro dei discorsi del Papa, che al tema ha dedicato l’enciclica Laudato si’, che esorta a prendersi cura della casa comune. Ma anche dei suoi abitanti che hanno bisogno di attenzioni per uno sviluppo integrale che non lasci nessuno indietro. Obiettivi importati per la Chiesa del terzo millennio, chiamata a riformare e a riformarsi sulla base di nuove esigenze. Il cammino Sinodale ha anche questa finalità, un cammino che va avanti non senza difficoltà, ma che dovrà fare sintesi per consegnare una Chiesa sempre più vicina alle persone. (Civ)