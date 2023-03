Moldova: polizia, gruppo criminale sostenuto da Mosca pianificava complotti per “destabilizzazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo criminale, che intendeva destabilizzare la situazione in Moldova, è stato individuato e smantellato dalla polizia moldava. Lo ha riferito il direttore nazionale della polizia, Viorel Cernautean, in una conferenza stampa tenuta oggi a Chisinau. Secondo Cernautean, il piano avrebbe visto la regia dei “servizi speciali” russi. Le informazioni in merito, ha ancora precisato, sono state ottenute grazie ad un agente infiltrato nel gruppo.(Rob)