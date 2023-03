Turchia-Usa: ministro Difesa, su acquisto caccia F-16 Washington sia ragionevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, ha ribadito la sua frustrazione per lo stallo nel processo di acquisto di caccia F-16 dagli Stati Uniti, segnalando ancora una volta che Ankara potrebbe optare per un altro velivolo nel caso in cui Washington non riuscisse a fornire gli aerei richiesti. “Vogliamo che tutti sappiano che non siamo disperati in questa vicenda. Abbiamo varie opzioni a nostra disposizione”, ha dichiarato il ministro della Difesa turco, parlando oggi media presso la base di supporto logistico delle Forze armate ad Hatay. Secondo Akar, Ankara sta ancora attendendo l'approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti, sottolineando tuttavia che vi è comunque “un generale ambiente costruttivo". Akar ha esortato al buon senso e ha invitato il Congresso degli Stati Uniti a perseguire un approccio razionale alla questione. “Ci sono dichiarazioni negative che alcuni membri del Congresso hanno rilasciato. Vogliamo che prevalga il buon senso. Devono affrontare il problema in modo razionale. Se la Turchia è forte significa che la Nato e forte. Quindi tutti devono tornare in sé", ha detto Akar. (segue) (Res)